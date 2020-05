Iran: Rohani, supereremo il coronavirus

(ANSA) – TEHERAN, 21 MAG – “Gli Stati Uniti non riusciranno a mettere in ginocchio gli iraniani con le intense pressioni di sanzioni senza precedenti. Sia il coronavirus che il virus degli Stati Uniti hanno creato problemi al nostro Paese, ma non ci fermeranno e li supereremo”. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, intervenendo in videoconferenza all’inaugurazione di alcuni progetti industriali. “Non lasceremo che un sorriso si stampi sulle facce dei tiranni alla Casa Bianca, al contrario faremo provare loro tristezza e angoscia per il percorso politico sbagliato che hanno intrapreso”, ha aggiunto il capo del governo di Teheran.