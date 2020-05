Israele: dozzine di siti sotto cyber attacco

(ANSA) – TEL AVIV, 21 MAG – Dozzine di siti web israeliani sono sotto cyber attacco. Lo ha fatto sapere il Direttorato nazionale di settore dopo aver ricevuto segnalazioni in questo senso e dicendo che si sta occupando del caso. Video e screenshot condivisi sui social mostrano la frase ‘Preparatevi ad una grande sorpresa’ che compare sui siti sotto attacco e che sembra evocare esplosioni a Tel Aviv mentre il premier Benyamin Netanyahu insanguinato si allontana a nuoto dalla città in fiamme. Al momento non ci sono indicazioni ufficiali sugli autori dell’attacco, sebbene – hanno segnalato i media – compaiano simboli e bandiere iraniane. L’attacco avviene in concomitanza con la ricorrenza che in Israele ricorda il 53/0 anniversario della riunificazione di Gerusalemme nella guerra dei 6 giorni del 1967. Festa che oggi sarà celebrata nella città e nell’intero paese con una serie di iniziative dal vivo e virtuali a causa delle restrizioni imposte dalla lotta al coronavirus.