(ANSA) – PERUGIA, 21 MAG – “L’attuale quadro epidemiologico dell’Umbria per il Covid non è preoccupante e i dati dimostrano come non sia diventato concreto il rischio ‘moderato’ di eventuale ripresa dell’epidemia che era stato ipotizzato dall’Iss sulla base dell’indice Rt riferito al 26 aprile”: è quanto afferma con l’ANSA il professor Fabrizio Stracci membro Comitato tecnico scientifico costituito da Regione e Università di Perugia per l’emergenza coronavirus. “Un indice – aggiunge – basato su pochi dati. Che ha un intervallo confidenziale così ampio che non è possibile affermare che Rt sia superiore a uno”. Nelle ultime settimane i casi registrati “sono stati pochi – ha detto ancora il professor Stracci – e per lo più asintomatici derivati da screening in diverse comunità e quindi non vi è evidenza di una ripresa epidemica”. “I numeri sono così contenuti – ha aggiunto – che qualsiasi variazione sarebbe subito evidente. E’ però chiaro che il virus circola e quindi bisogna continuare a rispettare tutte le misure di contrasto”.