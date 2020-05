ROMA – Si è svolta, presso la sede nazionale del Partito Democratico a Roma, un incontro di lavoro tra il Responsabile dell’ufficio italiani nel mondo, Luciano Vecchi, e il coordinatore del partito in Sudamerica Fabio Porta.

La pandemia al centro dell’attenzione. Infatti, sono stati affrontati i diversi temi legati all’estendersi della Covid-19 in America Latina e al suo impatto sulle nostre collettività. L’incontro è stata anche l’occasione per affrontare le principali questioni politiche e organizzative. In particolare, quelle emerse dalle recenti riunioni svoltesi in videoconferenza tra i rappresentanti dei circoli PD dell’America Meridionale.

Vecchi e Porta, nel commentare la grave situazione del Brasile, hanno sottolineato l’irresponsabile atteggiamento del Presidente Bolsonaro. Oggi il Brasile è il terzo paese al mondo in termini di contagi. La condotta del presidente del Brasile era stata evidenziata da tutti i circoli nel corso dei vari incontri. L’atteggiamento imprudente di Bolsonaro ha di fatto indebolito la lotta al virus, come testimoniamo le recenti dimissioni di ben due Ministri della Sanità. Porta e Vecchi hanno voluto manifestare solidarietà alle famiglie delle vittime e, sul piano politico, condivisione rispetto alle nette denunce rivolte al governo da tutti i partiti democratici e progressisti.

Il Consolato Italiano di Montevideo

Sul versante organizzativo, Porta e Vecchi hanno manifestato apprezzamento rispetto al lavoro di ripresa delle attività del PD in Cile e Perù. E si sono impegnati a sostenere il rilancio dei circoli di Santiago e Lima.

Comune valutazione anche sul necessario rafforzamento della comunicazione interna e esterna al partito, in raccordo con il lavoro che il dipartimento italiani nel mondo e l’assemblea nazionale dei delegati esteri hanno da poco avviato in proposito.

Nel corso della riunione, Vecchi e Porta, hanno nuovamente affrontato la vicenda del Consolato italiano di Montevideo e degli attacchi al giornale “Gente d’Italia”. Hanno ribadito il sostegno del Pd a tutte le azioni di rafforzamento dei servizi consolari e della sede di Montevideo. Ed hanno espresso le proprie perplessità e quelle del Pd su tempi, modalità e costi dell’operazione. Ribadita, inoltre, piena solidarietà a “Gente d’Italia” e al suo direttore Mimmo Porpiglia per gli attacchi e le minacce subite in questi giorni.

La riunione si è conclusa con l’auspicio che, anche a seguito della piena ripresa dei lavori parlamentari, la Giunta per le elezioni del Senato e la magistratura italiana facciano piena luce sui gravissimi brogli avvenuti in Argentina nel corso delle elezioni del 2018, e su quelli avvenuti in Venezuela in precedenza. Si tratta di. restituire ai cittadini italiani all’estero giustizia e verità su quei fatti e al Partito Democratico dell’America Meridionale la giusta rappresentanza in Parlamento.