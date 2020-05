(ANSA) – TORINO, 21 MAG – Prove di normalità per la Juventus che, in applicazione delle indicazioni della Commissione medico scientifica federale della Figc, ha sottoposto i giocatori ai test diagnostici per il coronavirus. Gli esami hanno dato esito negativo, per cui in questi giorni potranno riprendere gli allenamenti con gruppi sempre più numerosi. Domani alla Continassa, propri in virtù dei test effettuati, si rivedranno anche Higuain e Rabiot, in anticipo rispetto ai tempi dell’isolamento ma nel rispetto delle norme in vigore. (ANSA).