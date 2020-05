Sport: Malagò,’Siamo in astinenza, speriamo in trend numeri’

(ANSA) – ROMA, 21 MAG – “Quanto mi manca lo sport giocato? Come tutti gli appassionati, siamo in astinenza. Sia per l’attività amatoriale, sia per quella da divano o da stadio. Aspettiamo con frenesia e allo stesso tempo pazienza, quelle che saranno le dinamiche e l’evolversi del percorso di miglioramento dei dati e dei numeri, sperando di tornare il prima possibile alla normalità, nel vedere una partita di calcio o fare un calcetto tra amici”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò intervenendo al dibattito ‘Sporterò. Il futuro dello sport: tra cinque cerchi, giochi, ripartenze e tricolore’ organizzato online dal Csi. “Ci siamo dovuti tutti adeguare a questa realtà, mi sembra che lo abbiamo fatto con grande prova di equilibrio, saggezza e rispetto”, ha proseguito Malagò, specificando che per il momento “stiamo parlando della ripresa delle attività di allenamento: una corsetta in solitudine o con amici. Un’altra cosa è la competizione. Bisogna stare molto attenti nel fare dei distinguo”. (ANSA).