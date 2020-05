ROMA. – Mauro Icardi è protagonista del mercato anche ai tempi del Coronavirus. L’attaccante del PSG, ma di proprietà dell’Inter, da oltre un anno è uno degli obiettivi della Juventus.

L’argentino potrebbe rientrare in un grosso affare che coinvolge anche Miralem PJANIC, in uscita dopo le ottime prestazioni di BENTANCUR nel ruolo di playmaker. Icardi potrebbe dunque essere riscattato dal PSG e girato ai bianconeri, disposti a dare in cambio – oltre allo stesso Pjanic – anche DOUGLAS COSTA.

A questo punto resta da stabilire il costo del cartellino di Icardi: il PSG gradirebbe uno sconto rispetto ai 70 milioni pretesi dall’Inter, sperando di arrivare a 50. Sempre a proposito del futuro di Pjanic, il Barcellona resta il club in pole per il suo acquisto. Da tenere in considerazione anche l’interesse del Chelsea, soprattutto se JORGINHO dovesse cedere alle lusinghe del proprio maestro Sarri.

Nel Milan la questione rinnovi tiene in ansia i tifosi: la questione a breve verrà affrontata da Gazidis. Delicata la posizione di DONNARUMMA, in scadenza fra un anno: Raiola, il suo procuratore, difficilmente accetterà di prolungare senza alzare il prezzo dell’ingaggio.

Stesso discorso per ROMAGNOLI, il cui accordo però scadrà nel 2022. Anche il difensore ex Roma è “gestito” da Raiola. Saranno decisivi i prossimi mesi, mentre PSG e Barcellona stanno alla finestra e sperano. E poi c’è IBRAHIMOVIC, sempre del giro Raiola, che resta sospeso fra i colori rossoneri e il ritorno a casa, in Svezia.

La Roma potrebbe sacrificare il talentino Justine KLUIVERT per dare linfa al bilancio. L’obiettivo, con i soldi che arriverebbero dalla cessione dell’olandese, è trattenere Henrikh MKHITARYAN, arrivato in prestito l’estate scorsa dall’Arsenal.

Dall’Inghilterra arrivano le parole dell’allenatore norvegese del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, che “scarica” Chris SMALLING. La Roma, a questo punto, visto anche il buon rendimento del difensore, cercherà di indurlo a restare nella Capitale. Nel taccuino del ds Petrachi c’è anche il nome di Santiago ARIAS, colombiano di proprietà dell’Atletico Madrid, ma in in uscita al club “Colchonero”.

Olivier GIROUD rinnova con il Chelsea, ma non è detto che resti a Londra. Ne sono convinti in Francia. La Lazio è sempre interessata al centravanti che, in caso di un’offerta vantaggiosa, potrebbe essere lasciato libero di partire.

Il Gremio apre alla cessione di EVERTON, il cui nome è stato accostato al Napoli. Secondo il club brasiliano, però, il cartellino dell’esterno vale più dei 25 milioni offerti da De Laurentiis.