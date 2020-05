Aumentan muertes violentas de venezolanos en Colombia

CARACAS – Un total de 2.061 venezolanos que migraron a Colombia, murieron de forma violenta en ese país desde 2017, de acuerdo a un informe de Medicina Legal colombiana. Fueron 1.666 hombres y 395 mujeres.

La información, la dio a conocer el diario El Tiempo de Colombia, detalla que la cifra de venezolanos muertos violentamente en esa nación ha ido en ascenso. “De los 224 reportados en 2017 se pasó a 544 en 2018, En 2019 hubo 1.015 casos y en los primeros cuatro meses del 2020 se reportan 278”.

El Instituto de Medicina Legal analiza como tema puntual la incidencia de las muertes de ciudadanos de ese país en el comportamiento de los hechos basados en violencia.

El informe señala que del total de venezolanos muertos en el país, en 2019 murieron en homicidios con arma de fuego 332; en homicidios con arma blanca, 140; en muertes violentas por otras causas, 129; muertes en hechos de tránsito, 173; suicidios, 29; homicidio en riñas, 7, y 205 de muerte natural.

Asimismo, el documento detalla de forma anual, la identificación de los hechos en los que murieron los ciudadanos provenientes de Venezuela, lo que podría valer para adoptar políticas de protección a dicha población y plantear alternativas por parte del Ejecutivo para hacer frente a esa situación.

Causas

Desglosa el documento, que el año 2018 fue el que registró el mayor número de suicidios, con 36 reportes. Igualmente, se registraron 68 homicidios con arma blanca, 167 con armas de fuego, 23 muertes en riñas, 96 muertes naturales, 91 muertes en hechos vinculados a accidentes de tránsito y 63 casos relacionados con otros hechos violentos.

Para 2020, dice el informe, se han reportado 16 suicidios, 37 muertes en accidentes de tránsito, 35 homicidios con arma blanca, 114 homicidios con arma de fuego, 7 homicidios en riñas, 31 muertes naturales y 38 muertes violentas asociadas a otras causas.

En cuanto a las regiones con más casos en 2020 se encuentran: Norte de Santander, con 170 casos; La Guajira, con 70; Atlántico, con 71; Antioquia, 66; Valle del Cauca, 63; Cesar, 51; Arauca, 51, y Bolívar, 44. De acuerdo a las cifras de Migración Colombia, en cuatro de esas regiones está el mayor porcentaje de los migrantes venezolanos. Esas regiones son Norte de Santander, Atlántico, La Guajira y Antioquia.

No obstante, las cifras no representan la implicación directa de venezolanos con hechos delincuenciales, así lo han expresado informes de organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la cual ha destacado, que pese al aumento de personas a ese país, “los migrantes no son los causantes del deterioro de la seguridad”. En esto coincide el asesor presidencial para la crisis migratoria, Felipe Muñoz.

Las estadísticas de Medicina Legal son mediciones que realiza la organización sobre los casos que llegan allí, y que en su mayoría adelantan procesos penales en la Fiscalía General, que debe definir los hechos que rodearon el deceso y sus responsables.

Debido a la masiva migración venezolana, la Defensoría del Pueblo ha insistido en la necesidad de tener en cuenta dicha población en las políticas de Estado, incluyendo las de seguridad y protección de su integridad.