Coronavirus: Belgio, 26 nuovi decessi e altri 56 ricoveri

(ANSA) – BRUXELLES, 22 MAG – Le autorità sanitarie del Belgio hanno reso noto che nelle ultime 24 ore si registrano 26 nuovi decessi a causa del coronavirus, di cui 12 (il 46%) nelle Fiandre, 10 (38%) in Vallonia e 4 (15%) a Bruxelles. I dati mostrano un calo. In totale i morti sono 9.212. Parallelamente si registrano 276 nuovi casi, di cui 175 nelle Fiandre, 69 in Vallonia e 30 a Bruxelles. I nuovi ricoveri sono invece 56, mentre i dimessi sono 135. Il 9% dei nuovi ricoveri nel corso delle ultime 24 ore proviene dalle case di riposo o di cura. Anche i ricoveri sono in calo.