Fase 2:Santelli,nei prossimi giorni un milione di mascherine

(ANSA) – CATANZARO, 22 MAG – Nei prossimi giorni saranno disponibili, in Calabria, le mascherine di comunità che garantiranno la protezione dalla circolazione del Coronovirus, soprattutto in questa delicata fase di riapertura degli spostamenti e del riavvicinamento sociale. Lo rende noto la governatrice Jole Santelli. “La struttura commissariale del Governo – afferma – ha consegnato presso la sede operativa della Protezione civile 1 milione di mascherine protettive che saranno destinate alla popolazione, attraverso i Comuni. Già nella prossima settimana verrà definito, dalla Protezione civile regionale, un piano di distribuzione mirato e proporzionato rispetto alla popolazione di ogni singola comunità, in modo da soddisfare il fabbisogno di un presidio di protezione individuale di fondamentale importanza”. “Le mascherine – spiega Jole Santelli – saranno poi direttamente assegnate alla popolazione dai Comuni secondo le rispettive necessità”. (ANSA).