(ANSA) – ROMA, 22 MAG – “Dobbiamo trovare un profilo civico, Mannoni ha detto di non essere interessato ma andrebbe bene. Ci ci sono anche altri nomi. Dobbiamo trovare un nome per dire che si apre una fase nuova”. Così Andrea Orlando a “Un giorno da pecora” risponde a chi gli chiede della candidatura per le prossime regionali in Liguria. “Non abbiamo deciso – aggiunge – Stiamo discutendo”.