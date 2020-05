Fase 2: rettore Perugia, in Umbria si studia in sicurezza

(ANSA) – PERUGIA, 22 MAG – “L’Umbria è una regione sicura che ha saputo fin qui contenere il virus. I giovani devono sapere che venire a studiare a Perugia e nella nostro ateneo significa farlo in grande sicurezza”: a dirlo all’ANSA è il rettore dell’Università degli Studi, Maurizio Oliviero. “Il nostro ateneo – ha sottolineato – è un campus naturale e venire qui significa stare in sicurezza anche in termini di servizi che saremo in grado di offrire ai nostri giovani e alle loro famiglie, soprattutto a quelle che si trovano in difficoltà economiche”. “Faremo tutti insieme uno sforzo” ha detto ancora il rettore. “Vogliamo aiutare i nostri giovani a studiare – ha aggiunto – e a perseguire i loro sogni. Questa università si farà carico di sostenere in termini economici le famiglie più bisognose”. Oliviero si è detto convito anche del fatto che le aule dell’ateneo torneranno ad essere piene. “Già abbiamo riaperto degli spazi per le attività dei dottorati e dei ricercatori – ha evidenziato -, anche se adesso è prioritaria la tutela della salute del singolo e della collettività”. Il rettore ha comunque assicurato che “la didattica a distanza, seppure non potrà mai sostituire quella in presenza, continuerà anche nel prossimo anno accademico e questo perché vogliamo consentire ai nostri studenti, soprattutto a quelli che in difficoltà economiche o di mobilità, di non andare in difficoltà rispetto alla loro carriera universitaria”. (ANSA).