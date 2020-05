(ANSA) – ROMA, 22 MAG – “Se è sicuro tornare a fare sport da lunedì? Con le cautele necessarie si”. Così il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora a “La vita in diretta”, su Rai Uno. “C’era questo desiderio enorme da parte di tantissimi italiani di riprendere l’attività sportiva – ha aggiunto – Le palestre ma tutti i centri sportivi, i centri danza, i circoli stanno adattando tutti i protocolli. Se adottiamo tutti i protocolli è importante riprendere tutta l’attività fisica”. “I giovani? Da un punto di vista emotivo non posso non comprendere i ragazzi dopo due mesi e mezzo passati con grande responsabilità, – ha sottolineato – ma l’appello è che poi tutti questi sacrifici, questo tempo non vada sprecato, per cui dobbiamo riprendere gradualmente rispettando le regole, se prendiamo le precauzioni base, mascherina e distanziamento, tutto man mano sarà possibile”. (ANSA).