Hong Kong: Gb, Australia e Canada criticano la Cina

(ANSA) – LONDRA, 22 MAG – Gran Bretagna, Australia e Canada esprimono “profonda preoccupazione” per la legge sulla sicurezza che la Cina intende introdurre a Hong Kong. Lo si legge in una dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri dei tre Paesi, Dominic Raab, Marise Payne e François-Philippe Champagne. Nella nota, diffusa dal Foreign Office si ricordano gli impegni “legalmente vincolanti” sull’autonomia di Hong Kong firmati nelle dichiarazione congiunta che segnò la restituzione alla Cina della ex colonia britannica.