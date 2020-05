Di Maio, serve contributo per le spese di ripartenza

(ANSA) – ROMA, 22 MAG – “Artigiani, negozianti, proprietari di attività commerciali, stanno affrontando questa crisi con il massimo sforzo. Lo Stato deve essere presente, aiutarli e sostenerli anche per le spese che hanno sostenuto in questi giorni per la ripartenza. Sarebbe giusto dare loro un contributo per tutti i costi che hanno sostenuto per riaprire la loro attività. Il governo deve stare vicino il più possibile a queste persone”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Massimo impegno – aggiunge -per chi fatica dalla mattina alla sera per fare grande l’Italia”.