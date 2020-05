Avepane se acoge a la tecnología

CARACAS – El Instituto Universitario Avepane (IUA) ofrece el nuevo cuatrimestre de forma virtual para garantizar la continuidad de los estudios en las carreras de Educación Especial, Educación Preescolar y Educación Física, Deporte y Recreación para Personas con Discapacidad.

El programa incorpora recursos de plataformas que responden a las necesidades en la formación, deseos de avanzar y conocimiento útil de los estudiantes como los docentes del futuro.

El cuatrimestre del IUA arrancó este 18 de mayo y termina el 30 de agosto cumpliendo los requisitos exigidos por el Ejecutivo Nacional, bajo la modalidad virtual en consonancia con los requerimientos de la cuarentena social preventiva implementada por Decreto Presidencial en el país.

En ese sentido, la preparación especializada para ejercer la función de maestro que viene cumpliendo esta Institución Universitaria desde hace más de 45 años como pionera en la Educación Especial en Venezuela, se suma a un programa muy diversificado de asignaturas con el propósito de preparar de manera innovadora al maestro para que pueda desarrollar la labor y sea un agente transformador en la sociedad nacional y global.

Aula virtual

El Profesor Gerardo Guzmán, Sub Director Administrativo del IUA, Jefe de Extensión y de Investigación y Coordinador para la Extensión Internacional del centro de estudios, explicó que la nueva modalidad será el aula virtual, que permitirá atender a la población estudiantil y que se ha mostrado muy interesados “para no perder tiempo por lo que no podemos esperar hasta septiembre”.

En Consejo Directivo acordó hacer actividades virtuales, un cuatrimestre virtual en su totalidad, “los estudiantes van a tener una herramienta nueva”, tecnológica que está a la par de lo que se realiza en el mundo y van a seguir avanzando en sus estudios.

Explicó que aquellas materias que requieren las presencia de trabajo de campo iban a ser diferidas para septiembre; aquellas que no necesitan presencia física o hacer trabajo de campo podían hacerla en la modalidad virtual desarrollando ciertas estrategias que le permiten al estudiante aprender, de forma exigente y enriquecedora.

Detalló que tendrán alternativas de chat en vivo, comunicaciones por email y por WhatsApp, y reuniones de grupo por Zoom. “Ya acordamos con nuestros estudiantes cuáles materias adaptaremos a la plataforma virtual (Moodle), y cuando comience el cuatrimestre presencial en septiembre ofreceremos las pasantías, las practicas docentes y los trabajos de investigación”.

Con entusiasmo

Comentó que la acogida ha sido bien positiva porque más del 50 % de los estudiantes que están en horario regular con nosotros se han inscrito en el virtual. Se ha dado un servicio constante a los estudiantes para mantener un proceso de aprendizaje continuo y no perder el tiempo. Los profesores y estudiantes que no tienen internet han recibido asesoría para que puedan superar las dificultades.

Guzmán señaló que las grandes Universidades nacionales y extranjeras como Harvard, Princeton, Columbia, tienen una sección de actividades virtuales porque ellos entienden que muchas personas en el mundo quieren tener acreditación de universidades prestigiosas, pero es difícil trasladarse presencialmente; además, el costo virtual es menor. Desde Venezuela, puedes hacer Maestrías y Doctorados con estas universidades internacionales.

El IUA oferta tres carreras fundamentales: Educación Especial (Mención Retardo Mental y Dificultad de Aprendizaje) Educación Preescolar y Educación Física, Recreación y Deporte carreras sumamente importantes en el mundo y muestra de ello es que tenemos la mitad de graduandos trabajando en otros estados y fuera del país. Tener aulas virtuales proyectará la universidad a nivel nacional e internacional.

Al consultarle sobre el futuro de ser maestro dijo que “Es la Madre de las Carreras porque todos los profesionales, emprendedores y público en general tienen que pasar por las manos de un maestro. Todas las personas que han hecho que el mundo cambie han tenido un maestro. Esa es la labor nuestra: formar Maestros, una de las labores más bonitas con sensibilidad social y se realiza de la mano de Avepane una institución prestigiosa que tiene una historia brillante llena de éxito”.

“La Educación es la base para el desarrollo de los países que quieren progresar. Es fundamental para la reconstrucción de Venezuela”, concluyó el profesor.