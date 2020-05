Coronavirus: Bulgaria, 2.408 contagi e 126 vittime

(ANSAmed) – SOFIA, 23 MAG – In Bulgaria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 36 nuovi casi di coronavirus (15 nella capitale Sofia, 11 i ricoverati in ospedale). Il bilancio complessivo dei contagi sale così a 2.408. Come riferiscono le autorità, si registra un nuovo decesso, per un totale di 126 vittime. Sono emersi due nuovi casi di contagio fra il personale medico sanitario, il cui bilancio sale a 251 (10,5% del totale dei contagiati). Negli ospedali sono ricoverati in tutto 258 pazienti, 29 dei quali in terapia intensiva.