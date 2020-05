Fase 2: a Trieste movida affollata fino a notte fonda

(ANSA) – TRIESTE, 23 MAG – Movida affollata ieri sera e fino a notte fonda in centro a Trieste con centinaia di persone (soprattutto giovani e giovanissimi) riunite in gruppi, in piedi o sedute ai tavolini dei numerosi locali aperti fino a tardi nel fine settimana. Tra piazza Unità d’Italia e via Torino giovani e meno giovani sono rimasti lì, formando assembramenti e tenendo le mascherine abbassate per bere o mangiare. Nei giorni scorsi le autorità hanno annunciato un rafforzamento nei controlli la sera e la notte in centro.