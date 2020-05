Fico, Stato sia vicino per cacciare mafia

(ANSA) – ROMA, 23 MAG – “Il punto fondamentale è che lo Stato deve essere vicino a tutte le persone in difficoltà, le famiglie, gli imprenditori e deve riuscire ad arrivare a tutti. In questo momento la mafia può essere più persuasiva e pervasiva, lì deve esserci lo Stato e deve uscire la mafia”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a “Palermo chiama Italia”, su Rai Uno. “Tutti i provvedimenti che stiamo mettendo in campo, dai prestiti a fondo perduto ai finanziamenti a garanzia totale dello Stato servono a questo, anche il reddito di cittadinanza e il reddito di cittadinanza universale”.