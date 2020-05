Calcio: Setien, Vidal mi ha detto che vuole restare al Barca

(ANSA) – ROMA, 23 MAG – “Sulle questioni personali dei calciatori, e sul loro futuro, non ho alcunché da riferire. Sono concentrato sul mio lavoro e sulle partite che ci restano. Posso solo dire che ho bisogno dell’intera rosa a disposizione, spero che tutti siano in grado di rispondere”. Così Quique Setien, in un’intervista rilasciata a BeIN Sports. “Vidal? Mi ha detto che vuole restare nel Barcellona – le parole dell’allenatore della squadra blaugrana -. E’ un giocatore incredibile, per fisicità e intensità. Pjanic? A me piacciono i calciatori forti e lui è un grande, come lo sono altri che vengono accostati al Barcellona”. Infine, su Lautaro e Neymar, il tecnico dei catalani spiega che “ci sono almeno quattro attaccanti in giro che possono adattarsi al nostro gioco e l’argentino lo è”. “Il brasiliano – sottolinea – mi piacerebbe allenarlo, dopo avere allenato Messi”. Infine, Arthur. Va alla Juve? Resta a Barcellona? “Lui ha detto che vuole restare…”. (ANSA).