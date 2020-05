(ANSA) – BRUXELLES, 23 MAG – L’Istituto belga della salute Sciensano ha reso noto oggi che 34 nuovi ricoveri di persone contagiate dal coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore, mentre sono 32 i dimessi. Parallelamente si registra la morte di altre 25 persone per un totale di 9.237. Le persone in terapia intensiva sono 259, nove in meno di ieri. Si registrano inoltre 299 nuovi casi per un totale di 56.810. Lo riferiscono i media locali.