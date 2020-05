(ANSA) – ROMA, 23 MAG – Nell’attesa che il Bayern Monaco alle 18,30 scenda in casa per affrontare in casa l’Eintracht Francoforte, il Borussia Dortmund torna a fargli sentire il fiato sul collo. La squadra dello svizzero Lucian Favre vince 2-0 nella Volkswagen Arena di Wolfsburg contro i padroni di casa guidati da Oliver Glasner e si porta a -1 da Lewandowski e compagni. Un gol per tempo, Guerreiro al 32′ pt e Hakimi al 33′ della ripresa, regalano il successo ai gialloneri, che salgono così a 57 punti. La 27/a giornata, che verrà completata domani da tre match (Schalke 04-Augusta alle 13,30, Magonza-Lipsia alle 15,30 e Colonia-Fortuna Dusseldorf alle 18; il derby di Berlino ieri sera è stato stravinto dall’Hertha per 4-0), per il resto, ha regalato il successo (3-1, con doppietta di Havertz e gol di Bender) del Bayer Leverkusen sul campo del Borussia Moenchengladbach, quindi del Werder Brema nello Schwarzwald Stadion di Friburgo (che nel finale si è visto pure annullare un gol a causa di un fuorigioco) per 1-0 grazie alla rete di Bittencourt. Infine, pari con un gol per parte nei primi 9′ fra Paderborn e Hoffenheim. (ANSA).