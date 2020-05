(ANSA) – CARACAS, 24 MAG – E’ arrivata in acque venezuelane la prima delle cinque navi cisterna inviate dall’Iran in Venezuela per rifornire carburante al Paese in ginocchio. Lo ha annunciato il ministro del petrolio Tareck El Aissami precisando che la petroliera è scortata da navi militari delle forze venezuelane. La nave cisterna di “nostra sorella la Repubblica islamica dell’Iran” è “nella nostra zona economica esclusiva”, ha detto il ministro su Twitter. Intorno alle 21:00 ora locale (le 2 in Italia), la petroliera iraniana Fortune si trovava vicino alla costa dello stato di Sucre, nel nord del Venezuela, secondo il sito Web Marine Traffic che traccia i movimenti delle navi in tutto il mondo. Secondo la televisione di Stato venezuelana, la petroliera attraccherà a Puerto Cabello, nello Stato di Carabobo, dove c’è una raffineria. L’arrivo delle altre quattro navi – la Foresta, la Petunia, il Faxon e il Clavel – è previsto nei prossimi giorni, secondo la stessa fonte. La flotta trasporta circa 1,5 milioni di barili di carburante.