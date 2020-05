Israele: si apre oggi il processo a Benyamin Netanyahu

(ANSAmed) – TEL AVIV, 24 MAG – Si apre nel primo pomeriggio a Gerusalemme il processo contro Benyamin Netanyahu che stamattina guiderà la prima riunione del governo di emergenza nazionale con Benny Gantz. Le accuse sono di corruzione, frode e abuso di potere in tre distinte inchieste. Alle 15 (le 14 in Italia) i tre giudici dichiareranno aperto il dibattimento: in aula saranno presenti il premier – il primo in carica nella storia del Paese ad essere processato – e gli altri imputati nelle indagini, ovvero gli uomini di affari Arnon Mozes, Shaul e Iris Elovitch. Ognuno di loro – in base alle restrizioni da coronavirus – sarà affiancato da un solo avvocato.