Fase 2: da Cuneo a movida Savona, multa 800 euro

(ANSA) – GENOVA, 24 MAG – Savona è corsa ai ripari per la movida del sabato sera e ha fatto scattare controlli serrati dopo gli assembramenti di venerdì e le critiche del presidente ligure Giovanni Toti al sindaco Ilaria Caprioglio. Nella rete dei controlli è caduto tra gli altri un giovane di Cuneo che ha preso una multa da 800 euro perchè aveva valicato i confini regionali. Il giovane, nonostante la massiccia presenza delle Forze dell’Ordine, si è presentato senza problemi ai controlli dichiarando di essere venuto in Liguria per fare un giro. Gli spostamenti tra Regioni sono vietati e il giovane dovrà pagare la sanzione. La rete dei controlli ha creato uno sbarramento nell’area della movida dove gli ingressi sono stati in pratica contingentati, in particolare alla Darsena, dove erano presenti undici pattuglie interforze con una sorta di vero e proprio checkpoint di controllo allestito nella parte alta di via Baglietto, dove era presente anche l’assessore alla sicurezza Roberto Levrero.