A giugno, nuovi voli Spagna-Italia

MADRID – Il 3 giugno, con i voli diretti da Madrid e Barcellona per Roma Fiumicino e Milano Malpensa, continua il ponte aereo tra Spagna e Italia per permettere ai connazionali di tornare in Patria. Ma, in questa occasione, l’iniziativa non è della nostra Ambasciata. Il Comites di Madrid, nel suo account Facebook, informa “che grazie al contributo operativo di agenzie di viaggio spagnole sono disponibili voli charter di rimpatrio in collaborazione con le compagnie aeree Iberia e Vueling”. Oltre a quello programmato per il giorno 3, altri voli saranno organizzati, sempre con il contributo delle agenzie di viaggio, nel corso del mese di giugno. L’iniziativa arricchirà l’offerta del mercato, visto che Alitalia, nei giorni scorsi, aveva annunciato la riapertura dei voli tra Spagna e Italia.

Il Comites, nel suo portale, precisa che tutti i voli sono di classe economica e di sola andata. Specifica i che passeggeri potranno portare solo un bagaglio a mano in cabina ed uno di 23kg. E assicura che, nel limite del possibile, l’agenzia provvederà ad assegnare posti vicini ai nuclei familiari. Inoltre, sempre nel suo portale, indica:

“Una volta effettuato il pagamento, riceverai la conferma della prenotazione con le informazioni sul volo e l’orario di imbarco e il Terminale di partenza.

– Il posto non sarà confermato in nessun caso fino a quando Viajes Eco non riceverà il pagamento dal passeggero.

– Il volo deve essere completo per almeno il 90% affinché possa decollare. In caso contrario, verrà annullato e il 100% del pagamento effettuato verrà rimborsato entro un periodo massimo di 48 ore.

– Posti disponibili fino ad esaurimento per il completamento del volo.

– Uso obbligatorio di una mascherina durante il volo.

– Tutti i posti sono venduti secondo le normative vigenti.

– In caso di modifica si seguirà la norma di legge”.

Il Comites di Madrid raccomanda ai connazionali, prima di prenotare, di controllare “le indicazioni delle autorità spagnole ed italiane.

Redazione Madrid