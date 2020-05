CARACAS – Este viernes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a Directv Venezuela continuar de forma inmediata la prestación del servicio de televisión por suscripción paga que poseen muchos venezolanos en el país. Así lo dio a conocer en un comunicado oficial.

El TSJ le mandó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tomar posesión de “todos los bienes muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centro de operaciones y transmisiones, antenas y cualquier otro equipo o instalación destinada a la prestación del servicio por suscripción”.

Conatel, contará con la ayuda de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Igualmente, el TSJ dio a conocer que Conatel tendrá que conformar una junta administradora ad hoc para que maneje a Directv Venezuela.

La junta estará presidida por su Director General, Jorge Elieser Márquez Monsalve, quien supuestamente tiene las “más amplias facultades de administración”.

El objetivo es “garantizar el inmediato restablecimiento de los servicios de televisión por suscripción y garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores de la empresa. La designación de la Junta Administradora Ad-Hoc deberá ser comunicada de inmediato a la Sala Constitucional”

Además, la decisión acuerda prohibición de salida del país a los integrantes de la junta directiva de la empresa.

La medida se produce luego de que la compañía estadounidense de telecomunicaciones, AT&T, informara el cese de su negocio de televisión DIRECTV Latinoamérica en Venezuela con efecto inmediato. Aseguró que la decisión se tomó porque no puede cumplir al mismo tiempo con las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y con los requisitos del gobierno de Nicolás Maduro de mantener los canales nacionales.

Es imposible restituir señal

Por otro lado, el periodista, Fran Monroy Moret, precisó que Conatel no logrará que Directv trabaje en el país. Destacó que la ocupación física no resolverá la problemática.

“Primer problema: ¿Cómo haces con los 600 empleados que salieron? Segundo problema: ¿Cumples la orden ejecutiva de USA o las disposiciones de Conatel? Tercer problema ¿Puede Conatel echar andar DirecTV Venezuela solo? (la respuesta es NO) Cuarto problema: ¿Qué resuelven con la ocupación? (NADA)”, explicó.

Guaidó se pronunció

Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió que su administración se encuentra trabajando para restituir el servicio de Directv.

“La dictadura amenaza y chantajea a Directv desde hace años. Ahora quiere tomar rehenes para evitar que vuelva la señal, todo para que tú no estés informado. No solo son culpables de que Directv se haya ido del país, ahora le quitan los equipos y amenazan a sus ex trabajadores”, puntualizó Guaidó