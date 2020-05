Casa Bianca blocca gli ingressi negli Usa dal Brasile

(ANSA) – NEW YORK, 25 MAG – Il governo americano ha sospeso gli ingressi negli Stati Uniti per i non americani che arrivano dal Brasile. Lo ha annunciato la Casa Bianca. “Il presidente ha deciso di proteggere il Paese sospendendo gli ingressi di stranieri che sono stati in Brasile nei 14 giorni precedenti al loro arrivo negli Stati Uniti. Al 23 maggio il Brasile ha 310.087 casi di Covid-19, il terzo numero più alto al mondo”, spiega la Casa Bianca. Secondo i dati della Johns Hopkins University il Brasile ha ad oggi 363.211 casi, di cui 22.666 decessi.