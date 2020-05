Forte calo denunce minori scomparsi durante emergenza Covid

(ANSA) – ROMA, 25 MAG – Forte calo delle denunce di minori scomparsi durante i mesi dell’emergenza Covid: a marzo sono calate del 53% rispetto allo stesso mese del 2019, mentre ad aprile la flessione è stata ancora più pronunciata (-82%). Su 130.774 bambini e ragazzi minorenni scomparsi dall’1 gennaio 1974 al 30 aprile 2020, sono 44.583 quelli ancora da rintracciare. I dati sono stati illustrati dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Silvana Riccio nel suo intervento al webinar in live streaming questa mattina sul sito web e sulla pagina Facebook di Telefono Azzurro, che gestisce il numero verde di emergenza 116000. Il dibattito si può seguire on line anche su ANSA e Avvenire.