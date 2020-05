(ANSA) – ROMA, 25 MAG – “La fuga in avanti di Francesco Boccia sui 60mila #assistenticivici non mi convince. E non convince il #M5S. Per noi i cittadini devono controllare quello che fanno i politici, non quello che fanno altri cittadini: auspico passo indietro del ministro e confronto con tutta la maggioranza”. Lo scrive in un tweet il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi.