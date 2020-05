Netanyahu, sovranità Israele a terre Cisgiordania

(ANSA) – TEL AVIV, 25 MAG – “Non lascerò passare l’opportunità di estendere la sovranità israeliana a terre patrie in Giudea e Samaria (Cisgiordania ndr)”. Lo ha detto i premier Benyamin Netanayhu elencando oggi al Likud i punti dell’azione politica del governo nei prossimi mesi. “E’ – ha spiegato – un’occasione storica come mai si è avuta dal 1948. Noi estenderemo la sovranità in maniera ponderata”. Gli altri punti riguardano il coronavirus, l’economia, la lotta all’Iran e il contrasto del Tribunale Penale dell’Aja.