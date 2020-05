(ANSA) – MILANO, 25 MAG – Milano “Cambia giro” e il 31 di maggio invece del Giro d’Italia che avrebbe dovuto arrivare a Milano ma l’emergenza sanitaria ha costretto a un rinvio, un flashmob organizzato dall’Associazione Cure, promossa da Associazione Tumb Tumb (Super il Festival delle Periferie), FIAB Milano – Ciclobby, Legambici APS, celebra chi la bici la usa nella sua quotidianità. Gli organizzatori chiedono all’amministrazione di “impegnarsi a ridisegnare la mobilità della città” con “150 km di nuove ciclabili pop up (con almeno 10 radiali e 2 circolari su scala metropolitana), potenziamento Area C in una grande zona 20 con precedenza a bici e pedoni; una forte campagna di comunicazione volta al cambio di abitudini di mobilità da parte della cittadinanza e la creazione di una Consulta della bicicletta”. “Con questi presupposti invitiamo alla mobilitazione tutti i cittadini di Milano – si legge in una nota – in sella per dimostrare che se la città delle bici è ancora da fare, il popolo delle bici è già pronto a supportare un piano di azioni dell’amministrazione comunale nel segno della mobilità e di stili di vita sostenibili”. A chi vuol partecipare “chiediamo di inforcare la bicicletta e fare un qualsiasi percorso” indossando una rosa, simbolo del ciclismo all’italiana e alle 17.30 in Piazza Duomo avrà luogo un flash mob per mandare un messaggio all’amministrazione di Milano. All’iniziativa hanno aderito Legambiente Lombardia Onlus, Circolo Reteambiente, Associazione Giacimenti Urbani, Bikeitalia, AssoBici, Milano Bike Coalition Asd, Genitori Anti Smog, Cittadini per l’aria Onlus, ciclofficina MiRaggio – Officina delle Biciclette di Casa Jannacci, La Cordata s.c.s., Casa per la Pace, Shareradio, Associazione etc – Cascina Martesana, Associazione Terzo Paesaggio. (ANSA).