Tre bare al prezzo di una, finta propaganda per sensibilizzare

ROMA. – I residenti della città di Assis, a 430 km da San Paolo, si sono imbattuti in una insolita quanto macabra pubblicità.

Un’auto ha circolato per le strade annunciando una “super promozione” dell’impresa di pompe funebri “Vai con Dio”, dedicata a coloro che non rispettano il distanziamento sociale durante la pandemia da coronavirus e consistente nella vendita tre bare al prezzo di una.

Si trattava in realtà di uno scherzo, frutto dell’iniziativa di Antonio Alves de Moura, proprietario di un’azienda di pubblicità, che ha deciso di sensibilizzare così amici e conoscenti.

“Ho un gruppo su WhatsApp con persone provenienti da tutto il Brasile. Così abbiamo deciso di creare questo audio”, ha spiegato il commerciante per telefono al portale di notizie Uol.

Secondo lui, il messaggio sonoro è stato trasmesso in pochi indirizzi della città e solo in momenti in cui non era prevista alcuna altra forma di pubblicità.

“L’intenzione era di allertare i colleghi e metterci un po’ di umorismo, per aumentare la consapevolezza”, ha detto Moura.

Secondo il Comune locale, ad Assis il tasso di adesione degli abitanti al distanziamento sociale era di appena il 43%, il giorno in cui l’auto con la finta propaganda è circolata, contro il 70% richiesto dal governo di San Paolo, lo Stato più colpito del Brasile per numero di contagi e di decessi legati al Covid-19.

Ad Assis finora si sono registrati 43 casi confermati della malattia, con un bilancio di cinque morti.