Da piscina a discoteca, notte folle Mayweather

ROMA. – Ai più sarebbe potuto sembrare l’ennesimo festino a base di alcol, belle donne e eccessi vari. Se non fosse che l’ennesima follia nella quale è caduto Floyd Mayweather è andata in scena nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus.

E così l’ex pugile americano è finito nell’occhio del ciclone per quanto accaduto lo scorso sabato notte: lo statunitense infatti ha partecipato ad un mega party in piscina, organizzato in Arizona, uno Stato che conta 16.339 casi di contagio e 800 morti senza adottare alcuna precauzione.

Niente mascherine e nessuna protezione per Mayweather, nonostante fosse circondato da numerose persone anch’esse senza dispositivi anti-virus. Una situazione venuta alla luce a causa della maldestra decisione dell’ex pugile di pubblicare il video sui social, poi prontamente cancellato in seguito alle veementi critiche ricevute.

Non contento del pool party, in serata lo statunitense ha anche partecipato ad un’altra festa, questa volta in discoteca, prenotando un tavolo in un’area vip piena di gente. Secondo le stime degli esperti, nel giorno in cui Mayweather si è dato alla pazza gioia, sono stati rilevati oltre 400 casi di Coronavirus nella stessa zona.

Considerato, da numerosi esperti ed analisti, uno dei migliori atleti della storia del suo sport e soprannominato Pretty Boy Floyd e Money Mayweather, ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atlanta 1996.

Da pugile professionista è stato campione del mondo WBC in cinque categorie differenti di peso ed è stato nominato da Ring Magazine Fighter Of The Year nel 1998 e nel 2007.

Dal 18 luglio 2005 al 2 giugno 2008 è stato al vértice della classifica pound for pound di Ring Mazagine.[ Nel 2017 ha partecipato al suo ultimo incontro contro Conor McGregor finendo così la carriera con il record di 50 vittorie e nessuna sconfitta.