Coronavirus: Wuhan, eseguiti 6,5 mln di tamponi in 10 giorni

(ANSA) – WUHAN, 25 MAG – Le autorità di Wuhan hanno condotto 6.574.093 test con il tampone in soli 10 giorni, fra il 14 e il 23 maggio, per testare tutti coloro che non lo erano ancora stati nel tentativo di identificare eventuali nuovi casi di infezione e quantificare i casi di contagio asintomatico nella città di circa 10 milioni di abitanti ex epicentro del contagio. Lo ha reso noto la Commissione Sanitaria Municipale. Soltanto il 23 maggio sono stati eseguiti 1.146.156 tamponi, una cifra 15 volte superiore al numero di test condotti il 14 maggio, quando le autorità locali hanno dato il via a una campagna a tappeto in tutta la città. Il giorno precedente la città ha registrato il maggior numero di test per il nuovo coronavirus basati sugli acidi nucleici, arrivati a 1.470.950.