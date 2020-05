Ponte Genova: concerto del Carlo Felice a vigilia apertura

(ANSA) – GENOVA, 25 MAG – Concerto del teatro Carlo Felice per il nuovo viadotto. Si terrà in piazza De Ferrari la sera precedente al giorno dell’apertura. L’evento è in collaborazione con Regione e Comune Genova. “Ci è sembrato doveroso, in un momento così importante, coinvolgere una delle nostre migliori espressioni artistiche. Ringrazio tutti i lavoratori del Teatro per il contributo e l’impegno”, commenta il sindaco Marco Bucci. “Si tratterà di un importante affresco musicale dedicato alla storia e alle radici musicali di Genova con la partecipazione di straordinari artisti e l’esecuzione di un brano musicale creato appositamente da un grande compositore italiano – spiega il sovrintendente del teatro Claudio Orazi -. Una sorta di meditazione musicale nel rispetto del significato dell’ appuntamento”. Il Sindaco Marco Bucci ringrazia anche le imprese che lavorano al nuovo ponte per aver invitato l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a tenere un concerto a Genova il 27 luglio: “Si tratta di uno straordinario omaggio alla città”.(ANSA).