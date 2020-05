Coronavirus: 32.877 morti, 34 in Lombardia

(ANSA) – ROMA, 25 MAG – Sono 92 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. I morti salgono così a 32.877. Ieri l’aumento era stato di 50 vittime, con la Lombardia che non aveva segnalato deceduti. Oggi la regione ne comunica 34. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. I contagiati totali sono 230.158, 300 in più di ieri. In Lombardia sono quasi il 50%, 148 in più. I malati sono 55.300 (+1.294), 141.981 i guariti (+1.502). I pazienti in terapia intensiva sono 541, 12 in meno di ieri. Di questi, 196 sono in Lombardia, uno meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 8.185, con un calo di 428 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 46.574, con un calo di 854 rispetto a ieri.