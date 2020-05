(ANSA) – BOLOGNA, 25 MAG – Prima partitella per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. In attesa di conoscere il futuro del campionato, oggi la squadra al completo ha ripreso infatti gli allenamenti a Casteldebole agli ordini del tecnico serbo. Tutto il gruppo ha lavorato a disposizione dell’allenatore: esercizi fisici ed atletici, possesso palla ed esercitazioni specifiche 10 contro 10 senza porte e in seguito partitella regolare. Nei giorni scorsi le sedute erano state a piccoli gruppi. (ANSA).