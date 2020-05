CARACAS – Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno venezolano, anunció que se prepara un Manual Especial para el uso del transporte público, el cual establecerá las medidas de protección y prevención ante la pandemia que azota al planeta.

Detalló que cada uno de los transportes deberá tener abiertas las ventanillas para que circule el aire y no pueden ocuparse todos los puestos de unidades, sino que hay que dejar espacios entre ellos.

Como parte de las medidas de flexibilización, adelantó que algunos gobernadores se han reunido con las Cámaras de Comercio para evaluar la posibilidad de abrir algunos negocios como las ferreterías y consultas médicas y odontológicas.

Explicó que buscan garantizar la protección de la vida y salud de la población sin causar pánico, pero llamado a la conciencia y respetando las medidas y la cuarentena.

Suben contagios

La misma funcionaria anunció que Venezuela superó los mil contagiados a pesar que asegura que sólo han falleció 10 personas, según datos oficiales y que 25,9% han sido pacientes recuperados.

Este domingo se habían confirmado 111 nuevos contagios en sólo 24 horas, para un total de 1.121 registros.

Rodríguez indicó que casi la mitad de los casos fueron reportados en la última semana, debido al repunte en los contagios y 60 de los casos son importados de Colombia, Brasil Chile y Ecuador.

Sin embargo y a pesar de que le régimen e Nicolás Maduro afirma tener controlada la pandemia en el territorio, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) registra en su informe que hasta el 21 de mayo las autoridades venezolanas afirman haber realizado un total de 697.691 pruebas de diagnóstico de Covid-19, pero al menos 16.577 son pruebas de tipo PCR.

Por ello piden aumentar la capacidad de aplicación de pruebas PCR, considerando que son test rápidos y tienen una sensibilidad limitada si son realizadas a personas con menos de 5-8 días de haber sido infectadas.

Asimismo, el ex ministro de Salud, Dr. José Félix Oletta, alertó que al menos 75% de los pacientes con covid-19 no han sido diagnosticados debido a la poca capacidad que hay para realizar pruebas PCR en el país y hasta el 22 de mayo, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel había procesado sólo 19.269 pruebas desde marzo, por lo que las últimas cifras dada por el Ejecutivo podría ser solo la punta del iceberg.

Según una fuente del Ministerio de Salud, se procesan más de 650 pruebas diarias de PCR, pero aún sigue siendo muy poco y el resto de las pruebas a las que se refiere el régimen son las rápidas, las cuales son traídas de China y tiene un valor aproximado de 12 dólares por unidad.

“Mientras que las PCR permiten detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo y tienen 90% de efectividad, las rápidas miden el número de anticuerpos producidos frente al virus, algo totalmente inútil”, reseñó el Nacional.

“Las pruebas rápidas no están diseñadas para confirmar diagnósticos y la OMS no las recomienda con ese propósito, pues con ellas no se hace la detección del virus en pacientes de fase aguda, pues la prueba es totalmente negativa e inútil en los 7 primeros días, sólo a las dos o tres semanas, la prueba se hace positiva, lo que te permite solo un diagnóstico tardío de la enfermedad.

La única prueba válida y aprobada por la OMS es la PCR en tiempo real, pero el régimen le quitó a las 6 instituciones privadas con capacidad para realizarlas, el permiso para hacerlas y les decomisó el material.

Reacondicionan fronteras

Por su parte, Nicolás Maduro precisó que de los casos reportados, 18 son de transmisión comunitaria y 93 son importados debido al contacto internacional, por ello enfatizó en la importancia de cumplir con los protocolos sanitarios y de migración en las zonas fronterizas, así como la cuarentena social.

Por último, se supo que están reacondicionando los puestos fronterizos de Táchira y Apure, donde se instalan nuevos campamentos especiales y hospitales de campaña para optimizar el combate del contagio de coronavirus al momento de recibir a los retornados que llegan de Suramérica.