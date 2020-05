Protocollo e tv, la settimana della ripartenza Serie A

ROMA. – L’incertezza sta per finire. Giovedì 28, nella riunione convocata dal ministro per lo Sport con la Figc e la Lega serie A si deciderà finalmente se il campeonato di calcio fermato a marzo dalla pandemia potrà riprendere esoprattutto quando, tra il 13 e il 20 giugno.

Molti dei tasselli necessari per ricomporre il puzzle della complicata scelta sono andati al loro posto, altri però ancora mancano e nelle prossime ore andranno aggiunti. Il protocollo sanitario per le partite è in approvazione e non dovrebbe creare intoppi, ma da parte de calciatori restano perplessità su molti aspetti, di sicurezza ed economico-normativi, della ripartenza, e resta sul tavolo anche la questione dei diritti tv, dall’idea di proporre il campeonato almeno in parte in chiaro alle rate dei broadcaster ancora sospese.

Del delicato e finanziariamente vitale problema discuterà domani il Consiglio di Lega, che dovrà valutare l’atteggiamento da tenere nei confronti di Sky, Dazn e Img, che non hanno pagato l’ultima rata dei diritti e chiedono sconti per la prossima stagione.

Ci sono diverse correnti: una parte delle società spinge per mettere subito le tv con le spalle al muro; altre, prima del decreto ingiuntivo, chiedono di attendere pochi giorni, per capire se si ricomincerà.

La novità è la proposta messa sul tavolo dal ministro Vincenzo Spadafora per una sorta di “diretta gol” sul modello tedesco: l’ esperienza in Bundesliga è durata due giornate, concentrata su un piccolo gruppo di partite giocate in contemporanea.

Un modello, insomma, che presenta una obiettiva difficoltà se le partite della serie A si giocheranno, come sembra, in un arco orario molto ampio ma da parte governativa si auspica, sul tavolo dell’incontro di giovedi’, una soluzione da parte della Lega che possa essere di aiuto sul fronte dell’ordine pubblico, e che magari rappresenti un colpo d’ala da parte dei club per reagire ad una fase di “appannamento” della loro immagine, viste anche le proteste dei tifosi.

Altro tema caldo è il calendario, con due ipotesi per il turno inaugurale. Fra i club c’è chi, per armonizzare subito la classifica anche nell’eventualità di un nuovo stop, spinge per cominciare con i recuperi della 25/a giornata, (Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma).

E chi invece vuole rispondere alla grande attesa degli appassionati con le dieci partite della 27/a giornata, per poi recuperare la 25/a immediatamente dopo con un turno infrasettimanale.

Su questo, così come sul piano B con playoff e playout, il Consiglio dovrebbe dare un’indicazione su cui poi si esprimerà l’assemblea, probabilmente la settimana prossima.

L’idea è di giocare nei fine settimana (venerdì, sabato, domenica e qualche lunedì) e nell’infrasettimanale martedì, mercoledì e giovedì. Dopo tanto digiuno, arriverà la Serie A no-stop, che non piace ai calciatori: “L’orario delle 16,30 per le partite estive è sbagliato e siamo contrari.

Inoltre giocare ogni tre giorni sottopone a rischi maggiori da un punto di vista fisico, oltre alle criticità legate alla quarantena forzata, nel caso di una positività, prevista tuttora nei protocolli” afferma il vicepresidente dell’Aic, Umberto Calcagno.