Lite Usa-Cina su Hong Kong, ora si minacciano sanzioni

PECHINO. – Braccio di ferro tra Usa e Cina su Hong Kong tra minacce incrociate e lampi di una nuova guerra fredda: Washington ha annunciato “probabili sanzioni” per la stretta sull’ex colonia se la legge sulla sicurezza che ne metterebbe a repentaglio l’autonomia fosse realmente approvata, mentre Pechino ha replicato promettendo “necessarie contromisure”.

Il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, ha risposto duramente al messaggio del consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Robert O’Brien, esprimendo ferma opposizione alle critiche dei politici americani sull’agenda del parlamento su Hong Kong.

“Non esiste un Paese che consentirebbe attività che mettano in pericolo la sicurezza nazionale sul suo territorio”. Gli Usa “hanno decine di leggi” per proteggere la propria sicurezza nazionale, ma “vogliono interferire. Il doppio standard dimostra le sinistre intenzioni Usa”, ha notato Zhao.

La proposta in discussione al Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del parlamento cinese, prevede la creazione a Hong Kong di un’agenzia contro “le spinte separatiste per sovvertire il potere centrale, le attività terroristiche e le forze straniere di interferenza”.

Domenica O’Brien aveva parlato di un “grande errore” che metterebbe a rischio l’hub finanziario, rappresentando anche una violazione, da parte del Partito comunista cinese, della Dichiarazione sino-britannica del 1984 sulla garanzie di autonomia e tutela delle libertà di Hong Kong fino al 2017. “Se accadesse, ci sarebbero sanzioni”, come la perdita dello status speciale che i territori hanno dal 1992 con gli Usa su rapporti commerciali e visti.

Ma la Cina è risoluta ad approvare la legge: aprendo la seconda sessione plenaria del Congresso, il presidente Li Zhansu ha detto di essere “fiducioso che attraverso lo sforzo congiunto di tutti i delegati saremo in condizioni di ultimare questo importante compito legislativo”. La mossa, ha aggiunto, darà “garanzie più solide per rafforzare la sovranità, la sicurezza e lo sviluppo degli interessi della nazione e per assicurare a Hong Kong la prosperità e la stabilità di lungo termine”.

Taiwan, altra spina nel fianco di Pechino, ha espresso preoccupazione e supporto: “A tutti coloro che stanno lottando attualmente a Hong Kong per i valori che ritengono più cari, voglio dire che Taiwan ha sempre dato la massima preoccupazione e supporto”, ha scritto su Twitter la presidente Tsai Ing-wen.

Nell’ex colonia intanto, Xie Feng, locale rappresentante del ministero degli Esteri cinese, ha contattato oggi un ampio numero di diplomatici (60), associazioni del business (15) e media ai quali ha chiesto il sostegno alla legge, assicurando che con la sua entrata in vigore (pare ad agosto) creerebbe un ambiente più stabile nella città, ha riportato il South China Morning Post.

Migliaia di manifestanti si sono scontrati domenica a Hong Kong con la polizia, nella prima reazione alla misura voluta da Pechino e annunciata venerdì sera. Nelle proteste contro la legge e le ingerenze di Pechino, e a favore della democrazia, dell’autonomia, se non dell’indipendenza, le forze dell’ordine hanno usato la mano pesante arrestando quasi 200 persone per la partecipazione a manifestazioni non autorizzate.

I due fronti si stanno preparando per un’altra sfida, quella di mercoledì: circa 3.000 agenti saranno schierati in tenuta antisommossa, con cannoni d’acqua e barriere, per prevenire che gli attivisti raggiungano la LegCo, il parlamentino locale, dove ci sarà l’esame in seconda lettura della controversa legge sul “rispetto dell’inno nazionale”.

Chiunque abusi o insulti l’inno nazionale cinese (“La Marcia dei Volontari”) potrebbe essere punito con una multa fino a 6.450 dollari Usa e tre anni di carcere. Altra benzina pronta a essere gettata sul fuoco.

