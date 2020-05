Coronavirus: caso Cummings, sottosegretario si dimette

(ANSA) – LONDRA, 26 MAG – Primo effetto sul governo di Boris Johnson per il caso di Dominic Cummings, architetto della Brexit e potente consigliere capo del premier conservatore britannico, accusato di aver violato le restrizioni del lockdown imposte dal coronavirus. Douglas Ross, sottosegretario al ministero per la Scozia si è dimesso oggi per protesta contro le sue mancate dimissioni, sostenendo che la maggioranza del Paese non accetta l’autodifesa di Cummings e l’interpretazione delle regole con cui l’ eminenza grigia di Downing Street si è giustificato.