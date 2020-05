Sconfina nel suo terreno, pastore aggredisce allevatore

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 26 MAG – Una lite tra pastori per un terreno conteso per il pascolo è sfociata in minacce e in un’aggressione. È successo nella Bassa Reggiana dove un 44enne allevatore siciliano residente a Brescello è stato denunciato dai carabinieri per minacce e lesioni personali ai danni di un 27enne, ‘collega’ reggiano. Quest’ultimo – proprietario di 400 ovini – aveva accusato il concorrente nel marzo scorso di aver sconfinato col suo gregge di 2000 capi di bestiame nell’area golenale del Po, a Fogarino di Guastalla, occupata solitamente da lui. Dopo alcune recriminazioni, il pastore siciliano aveva fatto capire che sarebbe tornato nella zona di sua competenza, a Dosolo, nel mantovano, appena al di là del confine segnato dal fiume. Ma qualche giorno dopo ha cominciato a minacciare di morte il reggiano con audio e messaggi sul telefono. I due si sono infine messi d’accordo per un incontro chiarificatore che però è degenerato, nonostante l’intervento della polizia municipale. Il siciliano ha colpito con un pugno il rivale, prima di essere bloccato.