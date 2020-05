Coronavirus: Gb, stima Ons su morti arriva a 47.000

(ANSA) – LONDRA, 26 MAG – Sale a circa 47.000 morti – contro i poco meno di 37.000 accertati dal tampone e certificati fino a ieri dal ministero della Sanità – la stima dei media sui decessi per coronavirus nel Regno Unito basati sulle elaborazioni statistiche settimanali dell’Office for National Statistics (Ons), equivalente britannico dell’Istat. Elaborazioni che includono anche i casi in cui il Covid-19 è indicato come causa o concausa probabile nei certificati di morte. Le indicazioni dell’Ons, aggiornate al 15 maggio, contano 42.713 di questi casi in Inghilterra e Galles. Somma a cui vanno aggiunti i circa 4000 morti totali di Scozia e Irlanda del Nord e quelli stimati fra il 15 maggio e ieri. Il quantitativo di decessi registrato nel Paese nella più recente settimana censita è peraltro il più basso delle ultime sei settimane. In cifra assoluta il Regno è secondo al mondo dopo gli Usa e primo in Europa per morti da Covid, considerando sia la cifra di 37.000 sia la stima d’oltre 47.000.