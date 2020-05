Aggredisce e sfregia la moglie con coltello rovente

(ANSA) – BOLOGNA, 26 MAG – I Carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo di delitto, emesso dal pm Michele Martorelli, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravissime nei confronti di un 27enne che ha sfregiato la moglie, 25enne italiana, con la lama rovente di un coltello da cucina. L’aggressione, a quanto pare per gelosia, è avvenuta tra domenica e lunedì a Molinella, nel Bolognese. A chiamare il 112 è stata la zia della giovane, trasportata d’urgenza in una struttura sanitaria, dove è stata medicata e ricoverata con prognosi di 60 giorni.