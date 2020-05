Coronavirus: Spagna viaggia su media di 45 casi al giorno

(ANSA) – ROMA, 26 MAG – La Spagna mostra un notevole appiattimento della curva dei casi di coronavirus nell’ultima settimana circa con una media di soli 45 contagi accertati al giorno: è quanto emerge dalle statistiche ufficiali pubblicate dal quotidiano El Pais. Intanto, come è noto, il governo di Madrid ha rivisto ieri al ribasso il bilancio dei morti provocati dal virus nel Paese segnandone 1.918 in meno, per un totale di 26.834 vittime. Una revisione dovuta all’introduzione di un nuovo sistema di conteggio che permette di identificare i doppioni e – soprattutto – di escludere le morti che erano state attribuite erroneamente al Covid-19, ha spiegato un funzionario del ministero della Sanità. La Spagna rimane tra i Paesi più colpiti al mondo dal coronavirus con 235.400 casi complessivi e 26.834 morti. Ma le statistiche indicano che da giovedì scorso il numero dei nuovi casi giornalieri si mantiene attorno alle 40-50 unità, con una punta di 70 contagi solo domenica scorsa, ed una media quotidiana di poco superiore a 45.