(ANSA) – MOSCA, 26 MAG – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che il picco dell’epidemia di coronavirus in Russia è stato superato. “Secondo gli esperti, il nostro picco è considerato superato”, ha detto il leader russo in una riunione in videoconferenza con il ministro della Difesa Serghei Shoigu. Lo riporta la Tass.