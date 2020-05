Coronavirus: le star africane unite in un concerto virtuale

(ANSA) – ROMA, 26 MAG – Alcuni dei più grandi nomi della scena musicale africana, tra i quali la superstar senegalese Youssou N’Dour e la vincitrice del Grammy Angelique Kidjo, hanno preso parte a un concerto virtuale pensato per sensibilizzare sulla pandemia di coronavirus tenutosi in occasione della Giornata dell’Africa. Lo riporta Al Jazeera. Più di 100 artisti e celebrità di tutto il continente e della diaspora si sono esibiti nel WAN Show trasmesso online da Worldwide Afro Network e diffuso da 200 canali africani. L’evento ha ricalcato ‘One World: Together At Home’, il concerto che ad aprile ha riunito Lady Gaga, Elton John, Taylor Swift, i Rolling Stones e decine di altri musicisti che suonavano nelle proprie case. Lo spettacolo è durato due ore e ha visto le canzoni concludersi con il motto “insieme come uno”, per rimarcare la necessità di combattere uniti contro il virus. All’evento hanno partecipato anche l’ex presidente del Ghana, Jerry Rawlings, e il Segretario generale dell’Onu, António Guterres.