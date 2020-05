Mogherini nominata nuovo rettore del Collegio d’Europa

(ANSA) – BRUXELLES, 26 MAG – “Il Collegio d’Europa è lieto di annunciare che il Consiglio di amministrazione ha nominato Federica Mogherini, ex alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza ed ex vicepresidente della Commissione europea, come rettore del Collegio”. Lo annuncia via Twitter lo stesso Collegio d’Europa. In un tweet Mogherini scrive: “non vedo l’ora di iniziare questo nuovo entusiasmante viaggio con tutti i colleghi, il personale e gli studenti del Collegio d’Europa”.