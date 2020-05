Usa:video shock,nero fermato da agenti muore soffocato

(ANSA) – NEW YORK, 26 MAG – “Lasciatemi, non riesco a respirare….”. Sono le ultime drammatiche parole di un afroamericano ucciso da un agente di polizia che ha soffocato l’uomo bloccandolo a terra e premendogli il collo con un ginocchio. Un episodio che ricorda un altro caso simile e tristemente noto, quello del newyorchese Eric Garner nel 2014. Questa volta teatro della tragedia è Minneapolis, in Minnesota, e l’intera sequenza è stata filmata da una passante in un video shock che adesso scuote gli Usa.